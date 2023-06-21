В МГТУ имени Носова выбрали ректора

В Магнитогорском государственном техническом университете имени Г.И. Носова состоялась конференция по выборам ректора. По итогам голосования руководителем вуза был избран Дмитрий Терентьев – доктор технических наук, доцент, ранее возглавлявший университет в статусе исполняющего обязанности, сообщает пресс-служба МГТУ.

Кроме Дмитрия Терентьева, на пост претендовали также директор института горного дела и транспорта Иван Пыталев и директор института металлургии, машиностроения и материалообработки Александр Савинов.