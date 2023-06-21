В Крыму дело о хищении муниципальных земель на 47 млн рублей передали в суд

В Крыму завершили расследование и направили в суд материалы уголовного дела о незаконном оформлении в собственность государственных земель общей стоимостью 47 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, в 2017 году в Бахчисарайском районе главный консультант незаконно зарегистрировал право собственности на муниципальный земельный участок общей площадью 19,6 га по подложным документам. В частности, сотрудники правоохранительных органов выявили, что необходимая правовая экспертиза представленных документов не проводилась.

«В ходе расследования по уголовному делу незаконная регистрация отменена, земельные участки возвращены собственнику»,— говорится в сообщении.

В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями). В его отношении действует мера пресечения в виде запрета определенных действий. Материалы дела рассмотрит Центральный районный суд Симферополя.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram