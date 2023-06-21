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Коммерсантъ FM
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Производители пасты сталкиваются с растущим давлением из-за роста цен на нее

Рост цен на пасту в некоторых странах Европы существенно опережает общий уровень инфляции, что вызывает недовольство со стороны потребителей. Об этом пишет Financial Times. Так, цены на пасту в Италии в мае оказались на 14% выше, чем годом ранее. В предыдущие месяцы рост цен в годовом выражении был еще существеннее: 15,7% в апреле и 17,5% в мае. В Великобритании цены на пасту выросли в апреле в годовом выражении на 27,6%, в Германии — на 21,8%, во Франции — на 21,4%.

Такой рост цен вызывает недовольство пользователей. Италия — мировой лидер по потреблению пасты, по подсчетам Международной ассоциации пасты, итальянцы в среднем съедают 23 кг пасты в год. Итальянская ассоциация по защите прав потребителей Assoutenti уже призвала итальянцев устроить своего рода забастовку и не покупать пасту в течение недели с 22 июня. Другая группа по защите прав потребителей, Codacons, обратилась в итальянский антимонопольный регулятор, призвав его проверить, не вступили ли производители в сговор с целью манипулирования ценами на пасту. Некоторые организации потребителей призвали власти Италии установить потолок цен на пасту. В мае министр промышленности Италии Адольфо Урсо встречался с производителями пасты, в итоге власти решили не устанавливать потолок цен.

Производители пасты, в числе которых итальянские компании Barilla, De Cecco и La Molisana, а также французская Panzani, заявляют, что рост цен связан не с их стремлением дополнительно заработать, а с объективными причинами, среди которых рост производственных затрат, в том числе цен на энергоносители и логистических издержек, в связи с ситуацией на Украине. Кроме того, значительная часть пасты производится из канадской пшеницы твердых сортов. В 2021 году в Канаде была засушливая погода, что привело к снижению производства пшеницы и росту цен на нее. С тех пор цены упали, тем не менее они все еще на 18,8% превышают уровень июня 2021 года. «Цены (на пасту.— "Ъ") по-прежнему высокие, потому что компании продолжают использовать запасы пшеницы, которую они купили по высоким ценам. Как только через три-четыре месяца эти запасы закончатся, цены снизятся»,— считает генеральный директор La Molisana Джузеппе Ферро.

Яна Рождественская

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