На Кубани на летнюю оздоровительную детскую кампанию направили 2,7 млрд рублей

В летнем сезоне 2023 года на детскую оздоровительную кампанию направили 2,7 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Министр труда и соцразвития региона Сергей Гаркуша отметил, что по линии ведомства закуплено более 40 тыс. путевок на общую су3мму 1,5 млрд руб.

«Сегодня в крае 110 тысяч ребят, столкнувшихся с жизненными трудностями, нуждаются в особой заботе государства. Все они должны не только хорошо отдохнуть перед новым учебным годом, необходимо занять их делом и обеспечить присмотр»,— пояснила вице-губернатор Анна Минькова.

Кроме организации летнего отдыха госпожа Минькова затронула вопрос обеспечения занятости подростков в летний период. В регионе для несовершеннолетних в 2023 году предусмотрено 19,6 тыс. временных рабочих мест. В настоящее время уже трудоустроены 8,2 тыс. подростков, среди которых 1,3 тыс. человек — дети с особенностями развития. Профориентацию прошли 6,3 тыс. несовершеннолетних жителей края.

Анастасия Донскова

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