«Мы тянемся к ним, как к палочке-выручалочке»

Делегация свердловских предприятий посетила республику Иран с бизнес-миссией. Ее участники заключили договоры с иранскими партнерами и обговорили проблемы товарообмена между странами. Свердловская область планирует сотрудничать с Ираном в сферах химической, энергетической промышленности, медицине. Среди проблем взаимодействия с исламской республикой представители предприятий выделили выбор валюты товарооборота и разные системы регистрации медицинского оборудования.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Для продвижения уральской продукции на иранский рынок делегация из 12 свердловских предприятий посетила Иран под руководством заместителя губернатора региона Василия Козлова. Об этом он рассказал на пресс-конференции. В бизнес-миссии участвовали производители промышленного, медицинского оборудования, труб и керамических изделий: Красногвардейский машиностроительный завод, Завод керамических изделий, Машиностроительный холдинг, «Специальные технологии», «УралАктив», «Лаборатория будущего», «Вектор — Медицинские Системы», «Аспект Медикал» и другие предприятия.

По словам господина Козлова, товарооборот между Свердловской областью и Ираном по итогам 2022 года составил $43 млн. К концу этого года планируется увеличить его до $120 млн, а в течение нескольких лет до $500 млн. «У предприятий есть четкое понимание того, что нужно делать по иранскому направлению в ближайшие годы. Перспективными кажутся направления, связанные с малотоннажной химией, химическими реактивами. Есть предложение от иранских партнеров по поставке отдельных изделий бытовой техники — товаров потребительского спроса»,— прокомментировал господин Козлов. Он добавил, что Свердловская область будет сотрудничать с Ираном в сферах электроэнергетики, медицины, приборостроения и машиностроения. Кроме того, планируется увеличить объемы поставок для горно-металлургической отрасли и разработать новые горнорудные месторождения на территории Ирана.

Руководитель коммерческого отдела компании по производству роботизированной техники «Лаборатория будущего» и участник бизнес-миссии Павел Камнев рассказал, что предприятие вышло на обслуживание линий электропередачи крупной иранской компании Mapna Group. Он добавил, что в Иран отправят два комплекса платформ беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) стоимостью около 10 млн руб. каждый.

«Специализированные БПЛА для выполнения работ на линиях электропередачи — это роботизированные платформы, имеющие в своем составе и БПЛА, который позволяет платформе взлетать, садиться на провод и двигаться по нему или газотросу на линиях элекропередачи, выполняя диагностику. Это необходимо для поддержания работоспособности электрических сетей и для повышения энергетической безопасности»,— прокомментировал господин Камнев.

По его словам, на сегодняшний день Иран закупает 20–30% электроэнергии в Армении и Туркмении на снабжение населенных пунктов и промышленности, из-за чего электрические сети перегружены. Господин Камнев выразил надежду, что в скором времени начнется работа с электросетевыми компаниями Ирана в области проведения работ и поставки диагностического оборудования на базе БПЛА и обучения иранских специалистов работе с этим оборудованием.

Как рассказала на пресс-конференции исполнительный директор компании по производству медицинского оборудования «Аспект Медикал» Мария Поздеева, сотрудничество Свердловской области с Ираном в сфере медицинского направления представляется перспективным, поскольку каждая сторона может предоставить другой то, чего ей не хватает. «В Иране изготавливается много видов медицинского оборудования, но есть ниша и для российских производителей. Например, наше реабилитационное оборудование — это аппаратно-программный комплекс, на котором производится локомоторная терапия в безопорном состоянии. Такого в Иране нет»,— пояснила госпожа Поздеева.

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин в разговоре с «Ъ-Урал» заявил о том, что Иран обладает большим потенциалом и достаточно устойчивой и самостоятельной экономикой. «Свердловская область присматривалась к Ирану с 2012 года. Сегодня мы больше тянемся к ним, как к палочке-выручалочке, потому что Иран замещает то, в чем нам отказали европейские и североамериканские партнеры, и делает это охотно, в отличие от, например, Казахстана»,— рассказал «Ъ-Урал» господин Беседин. Он добавил, что в сотрудничестве с Ираном есть проблемы с логистикой, с расчетами и с ограничениями, которые пытаются ввести другие страны против торговли Ирана с Россией.

Среди проблем сотрудничества господин Камнев также отметил, что свердловские и иранские энергетические предприятия пока не могут договориться, какую валюту использовать при товарообороте.

«Мы не хотим использовать определенные международные валюты для взаиморасчетов. Со своей стороны нам хочется вести внешнюю экономическую деятельность с Ираном в российских рублях, а им хочется — в своих иранских риалах. Но, я думаю, мы в ближайшее время решим этот вопрос»,— пояснил он.

Госпожа Поздеева, в свою очередь, добавила, что из-за того, что в Иране другие системы регистрации медицинского оборудования, то как иранский, так и российский поставщики должны оформить дополнительные регистрационные документы. По ее словам, это «трудозатратно, дорого и по времени занимает около года». «Хочется, чтобы дальнейшее сотрудничество с Ираном двигалось в направлении признания регистрационных удостоверений и сертификатов каждой из стран. Тогда границы будут более открытыми с точки зрения документации»,— пояснила она.

По словам господина Козлова, разговоры с иранскими партнерами продолжатся на международной промышленной выставке «Иннопром», которая пройдет с 10 по 13 июля в Екатеринбурге.

Анастасия Таначева