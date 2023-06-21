Не без приключений: Турция, Таиланд и ОАЭ оказались наиболее «опасными» направлениями для отдыха с детьми

Эксперты «АльфаСтрахование» выяснили, в каких странах юным путешественникам чаще всего требовалась медицинская помощь. Турция, Таиланд и ОАЭ — в лидерах по количеству обращений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: freepik.com Фото: freepik.com

Турция сохраняет лидерство на протяжении нескольких лет — она была в топе и в 2022 г., лидирует и сейчас. Всего на Турцию приходится 34% всех обращений по причине детских заболеваний. На втором месте в текущем году Таиланд (19%), а на третьем — Эмираты (7%). Замыкают пятерку Израиль и российские курорты — по 5%.

Также в десятке лидеров по количеству обращений туристов с детьми в 2023 г. Индонезия, Болгария, Грузия, Египет и Сербия.

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Причиной более половины обращений клиентов становятся, конечно, простудные заболевания. Чаще всего они связаны как с переменой климата, так и с использованием кондиционеров в номерах отелей. На втором месте по частоте обращений находятся кишечные расстройства (15%), которые в летние месяцы достигают пиковых значений и нередко становятся причиной госпитализаций.

Детский травматизм на отдыхе (6%) занимает третье место. Чаще всего дети получают ушибы и растяжения, реже — переломы конечностей.

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Аналитики отмечают, что количество обращений после пандемии существенно возросло. В первую очередь это связано с нарастанием количества туров с детьми.

«В поездках с детьми наличие полиса — данность. Особенно в заграничных странах, где нет возможности выбрать близлежащую клинику банально потому, что нет ни малейшего понимания, какие там принимают врачи и во сколько обойдется прием. Программы страхования для путешествующих за границу и по России решают этот вопрос — на связи всегда операторы, которые не только подскажут, куда лучше обратиться, но и при необходимости сами вызовут врача. Пользоваться полисом можно прямо в мобильном приложении, это удобно, просто и быстро»,— говорит Антон Колегов, начальник отдела андеррайтинга и методологии управления страхования путешествующих «АльфаСтрахование».

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