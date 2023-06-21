Лабораторная служба Хеликс запускает франшизу и точки за рубежом

В странах ближнего зарубежья откроются лабораторные комплексы Хеликс, компания предложила инвесторам мастер-франшизу в двух форматах, рассказали 21 июня в пресс-службе компании. Похожий центр расположен в Санкт-Петербурге.

Розничную сеть по модели мастер-франшизы планируют открыть в восьми странах — Азербайджане, Армении, Грузии, Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, Туркменистане и Казахстане. Один из вариантов франшизы — открытие сети Диагностических центров Хеликс, где посетители смогут сдать медицинские анализы, обследоваться у врачей и пройти инструментальную диагностику.

Также компания предложила открыть сеть пунктов бесконтактной сдачи анализов в рамках сервиса Helix Express. Эта система позволяет снизить цену на 30% в сравнении со среднерыночной. Как уточнили в лабораторной службе, анализы выполняются в соответствии с международными стандартами, а Хеликс единственные в СНГ имеют международный сертификат стандартов качества CAP.

«Хеликс успешно развивается по модели франчайзинга уже более 16 лет, имеет отлаженную систему взаимодействия с более чем 300 партнерами, под нашим брендом открыты более 750 точек в 250 городах России, Беларуси и Казахстана. Мы нацелены на развитие географической представленности в странах ближнего зарубежья и заинтересованы в партнерстве с инвесторами, имеющими успешный опыт ведения бизнеса в розничном сегменте, высокий уровень узнаваемости в деловых кругах страны и наличие команды, способной управлять бизнесом»,— рассказала заместитель Генерального директора Хеликс Дарья Горякина.

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