В Краснодаре за год производство зеленого горошка увеличили на 5%

В Краснодаре предприятие «Юнона» увеличило производство консервированного зеленого горошка на 5% по итогам 2022 года в сравнении с показателями предыдущего периода. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодара.

Всего за прошлый год предприятие произвело 49,3 млн условных банок горошка. Увеличение показателя стало возможным благодаря расширению производственных цехов. Суточная мощность линии по обработке культуры достигает 150 тыс. тонн в сутки.

«Летом и осенью краснодарское предприятие планирует произвести 16 млн условных банок зеленого горошка»,— говорится в сообщении.

Кроме консервации овощей, ягод и фруктов компания производит соусы, закуски, джемы и повидло. Продукция распространена в крупных сетевых гипермаркетах, а также поставляется в другие регионы РФ и на экспорт в Абхазию, Армению, Казахстан и Беларусь.

Анастасия Донскова