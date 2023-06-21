Метили в склады, а попали в дорогу и дерево

«Ъ» стали известны первые результаты расследования утреннего налета украинских беспилотников на Таманскую дивизию в Московской области. По данным Следственного комитета РФ (СКР) и ФСБ, БПЛА самолетного типа с пластиковой взрывчаткой должны были ударить по артскладам и складу горюче-смазочных материалов. Однако подавленные средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) дроны сбились с курса и рухнули, не причинив никому вреда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место падения одного из беспилотников

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьева Место падения одного из беспилотников

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьева

Источник в силовых структурах рассказал «Ъ», что примерно с 5:30 до 6 утра единая дежурно-диспетчерская служба получила целый ряд сообщений от жителей поселка Калининец Наро-Фоминского городского округа Подмосковья о налете беспилотников на расположенную неподалеку 2-ю гвардейскую Таманскую мотострелковую дивизию. Вначале очевидцы сообщили, что один дрон врезался в военные склады. Потом — что в них влетели сразу два БПЛА, а на подлете наблюдается еще один. Наконец, последовали сообщения, что от беспилотника пострадали не военные, а мирные жители, поскольку аппарат самолетного типа упал в жилой зоне. Причем, как утверждали свидетели, атака сопровождалась взрывами, дымом и пожарами.

На место тут же были направлены все экстренные службы, в том числе усиленные наряды полиции, которые и зафиксировали прилет двух БПЛА, не причинивших никому никакого вреда.

Первый беспилотник, по данным силовиков, рухнул на дороге между складами ракетно-артиллерийского вооружения и разрушился от удара о бетон. Произошло это в 5:27 утра. В 5:50 к части подлетел еще один БПЛА, но врезался в дерево, растущее у ее забора, и взорвался. По предварительным данным, дрон был заряжен пластиковой взрывчаткой, которая, сработав от удара, разбросала его обломки в радиусе 30–40 метров.

Примерно в то же время километрах в двадцати пяти от части, на территории уже Новой Москвы у деревни Лукино, упав на землю, взорвался третий БПЛА. На месте, в полукилометре от деревни, полицейские обнаружили воронку диаметром около 30 см и разбросанные рядом куски пластика.

Если в первом случае, как посчитали в правоохранительных органах, целью преступников являлись военные склады, то в другом ее установить пока не удалось.

В следственных органах СКР планируется возбудить уголовные дела по факту покушения на теракт (ст. 30 и ст. 205 УК). В Минобороны России связали налет с действиями властей Украины, сообщив, что все три беспилотника были подавлены средствами РЭБ, сбились с курса и рухнули на землю. «В результате неудавшейся террористической атаки пострадавших и разрушений нет»,— добавили в военном ведомстве.

Николай Сергеев