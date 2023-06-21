Креативные мастер-классы для детей и взрослых открыли на «Роза Хутор»

В этнопарке «Моя Россия» можно узнать, как работали мастера на Руси, почувствовать себя кузнецом, научиться делать свечи или изготовить царский пряник.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба курорта Роза-Хутор Фото: пресс-служба курорта Роза-Хутор

Специальные мастер-классы для детей и взрослых открылись в этнографическом парке-музее «Моя Россия», расположенном на курорте «Роза Хутор». Уникальный комплекс объединил на территории в 3,3 гектара 11 тематических павильонов, иллюстрирующих историю, быт и развлечения разных народов нашей страны.

«На площадке "Моя Россия" можно увидеть и Московский Кремль, и аутентичные башни Кавказа, и яркий буддийский храм Бурятии, и знаменитые деревянные срубы Сибири, и кубанское подворье, и элегантные дворцы Санкт-Петербурга. Необычное путешествие по нашей стране и погружение в ее культурное и историческое наследие проходит в интерактивном формате, организованы шоу-экскурсии, игровые программы для детей, мастер-классы»,— рассказали в этнографическом комплексе «Моя Россия».

Недалеко от входа гостей встречает настоящая кузница. Мастер Сергей Глинка работает с металлом уже более 20 лет. Признается, когда-то зашел в кузницу и был поражен, как кусок холодного металла, становясь пластичным и податливыми в руках кузнеца, превращается в прекрасные вещи. В импровизированной галерее работ Сергея появились и подсвечники, и ключницы, и кованые ограждения, и даже картины.

Фото: пресс-служба курорта Роза-Хутор

«На мастер-классах в "Моей России" каждый может стать настоящим кузнецом, выковать на счастье подкову или сделать брелок в виде смешного домовенка. Как и в старину, нагреваем металл с помощью горна до температуры выше 700 градусов Цельсия, используем наковальню и молот. Конечно, инструмент у профессиональных кузнецов может весить и пять килограммов, но на мастер-классах используются небольшие молоточки. Справится с ними даже ребенок. Возраст самого маленького участника наших кузнечных мастер-классов — четыре года»,— рассказывает кузнец Сергей Глинка.

Тут же неподалеку расположился свечной заводик. Здесь можно понять, как делали свечи в Древней Руси. Для этого мастера использовали метод макания, раз за разом опуская фитиль в расплавленный воск. Процесс не быстрый, на изготовление свечей уходило до 2,5 часов.

«Мы предлагаем гостям сделать свечи из настоящего пчелиного воска. Сейчас для изготовления большинства свечей используется парафин. Это химическое соединение, в процессе горения выделяются различные вредные вещества. Свечи из настоящего пчелиного воска не коптят и, в отличие от парафиновых, за счет содержащегося в них прополиса отдают полезные эфиры. Настоящий воск — большая редкость. Закупаем его у пчеловодов. Если из одной рамки улья можно собрать до 4 килограммов меда, то лишнего воска с нее получается всего 100 грамм»,— поясняет создатель свечного заводика на «Роза Хутор» Дмитрий Мустопаев.

Самые вкусный мастер-класс «Моей России» — роспись царского пряника. Именно так в старину называли медовые лакомства, покрытые разноцветной глазурью.

Фото: пресс-служба курорта Роза-Хутор

«Медовые пряники готовятся по старинным рецептам в Подольске. Во время мастер-класса предлагаем гостям выбрать форму пряника и расписать его. Форм очень много — есть и петушки, и птички, и медведи, и даже ратуша — символ курорта "Роза Хутор". Получится не только вкусный подарок, но и необычный сувенир. Храниться такой пряник может до двух месяцев»,— рассказывают в музее «Царский пряник», расположенном в павильоне «Русский север».

Любители военного дела смогут превратиться в настоящих стрельцов. На специальном мастер-классе их научат стрелять из лука и поражать цель копьем. Мастера покажут, как заряжать и давать залп из пушки XIV века. А еще в «Моей России» можно попробовать гончарное ремесло от мастеров из Татарстана или искусство валяния из войлока в павильоне «Суздаль». Затем нужно обязательно отправиться в павильон «Бурятия», где помогут восстановить внутренний баланс с помощью поющих тибетских чаш. Большинство из необычных занятий займет не более 20 минут. Запись — в порядке очереди. Этнографический комплекс «Моя Россия» работает ежедневно с 10:00 до 20:00.

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