В станице Северской младенец скончался под присмотром няни

В станице Северской девятимесячная девочка скончалась по неустановленным причинам, находясь под присмотром няни. Об этом сообщает «КП-Кубань» со ссылкой на источник.

По данным издания, родители девочки оставили ребенка няне. Женщина уложила младенца спать, но, когда пришло время будить девочку, ребенок не проснулся. Прибывшие на место медики зафиксировали факт смерти девочки.

«Это очень похоже на то, что называется у младенцев синдромом внезапной смерти. Но следователи уже начали проверку и ждут результатов экспертизы»,— цитирует издание заявление собеседника.

Ранее няня погибшей занималась воспитанием ребенка своих соседей. У женщины хорошая репутация. Причины и обстоятельства трагедии не уточняются.

Анастасия Донскова

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