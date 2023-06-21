Тамбовская школьница получила 100 баллов сразу на трех ЕГЭ

Выпускница школы №1 в Мичуринске Тамбовской области Елизавета Каширская получила высший балл при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) сразу по четырем предметам: 100 баллов по русскому языку, истории и обществознанию, 21 — по базовой математике. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.

Там добавили, что стобальница «планирует подавать документы в пять вузов, в том числе, в тамбовские».

В облправительстве напомнили, что в прошлом году 100 баллов по трем предметам на ЕГЭ получил выпускник лицея №6 в Тамбове Валерий Бергман. Он получил максимальный результат на экзаменах по русскому языку, профильной математике и информатике, а затем поступил в Московский физико-технический институт.

Основная кампания по сдаче ЕГЭ закончилась 20 июня.

Алина Морозова

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