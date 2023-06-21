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Замначальника Матвеево-Курганского отдела МВД задержан по подозрению в передаче взятки

В Ростовской области по подозрению в передаче взятки в размере 1 млн руб. задержан заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России «Матвеево-Курганский», сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области. По данным источника «Ъ-Юг» в правоохранительных органах, обвинения предъявлены Роману Репалову.

Взятка, в передаче которой подозревают полицейского, предназначалась для непривлечения к уголовной ответственности лиц в рамках расследуемого следственным отделом уголовного дела.

Отмечается, что Следственным управлением Следственного комитета России по Ростовской области по выявленным фактам в отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Мера пресечения задержанному будет избрана в ближайшее время. Подробности и детали задержания правоохранительные органы пока не раскрывают.

Анастасия Назарова

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