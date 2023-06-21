Более 2,2 тысячи жителей Кубани получили компенсацию за догазификацию в 2023 году

С начала 2023 года компенсацию за догазификацию получили 2,2 тыс. жителей Кубани. В прошлом году данной мерой поддержки воспользовались около 600 человек. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам главы региона, жителям компенсируют расходы на подключение газа в пределах границ земельных участков. К примеру, затраты на подключение и проектирование сети, строительство внутреннего газопровода, установку оборудования и прибора учета. На эти цели из краевого бюджета было выделено 188 млн руб.

Отмечается, что в прошлом году сумма была увеличена до 100 тыс. руб. На сегодняшний день она составляет 105,5 тыс. руб. Ее также могут получить отдельные категории граждан: инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, многодетные и малоимущие семьи, мобилизованные, контрактники, добровольцы специальной военной операции, а также члены их семей.

Чтобы получить меры социальной поддержки, жителям необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту жительства. Консультацию проведут по номеру «горячей линии»: 8(800) 55-000-55 в будние дни с 09:00 до 18:00.

Валерия Каманина

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