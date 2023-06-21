Сотрудник астраханской колонии получил пять с половиной лет колонии за взятки

Бывший начальник отряда по воспитательной работе с осужденными федерального ФКУ ИК-2 УФСИН по Астраханской области признан виновным в получении взяток от родственников заключенных. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

По версии следствия, в 2021 году сотрудник УФСИН получил от родственников трех осужденных денежные средства в общей сумме около 90 тыс. руб. за подготовку материалов для поощрения и непривлечения их к дисциплинарной ответственности за нарушение.

Суд признал подсудимого виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом) и назначил ему наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Никита Маркелов