Пострадавший от пожара дом в Казани готов к возвращению жильцов

В Казани дом на улице Чехова, пострадавший в результате пожара, готов к возвращению жильцов 40 квартир из 66. Об этом сообщила мэрия.

Отмечается, что в 22 квартиры уже заехали хозяева. В остальных продолжают восстановительные работы, поскольку они находятся на пятом этаже, где и произошел пожар.

В настоящее время в доме уже заменили все стояки холодной воды и 12 стояков канализации. Однако на двух стояках работы еще продолжаются. В данный момент без канализации остались 16 квартир. Электричество вернули в 58 квартир из 66. Полностью восстановить свет планируют к 23 июня. При этом все квартиры пока остаются без газоснабжения. Это связано с тем, что после восстановления крыши придется снова строить оголовки вентиляционных шахт.

Напомним, пожар в доме на улице Чехова произошел неделю назад, 14 июня. Никто не погиб и не пострадал, однако чердак и кровля полностью выгорели. Главные ремонтные работы должны завершить к 7 июля.

"Ъ-Казань"