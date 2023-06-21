В Ярославской области продлен запрет на посещение лесов

В Ярославской области введен новый особый противопожарный режим в лесах и на землях лесного фонда. Соответствующий указ 20 июня подписал губернатор региона Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Согласно нормативному акту, режим установлен на 21 день, то есть до 11 июля. В указе отмечено, что на период действия режима запрещено посещение лесов, разведение костров, сжигание отходов, мусора и травы на землях лесного фонда.

В региональном правительстве напомнили, что за несоблюдение противопожарного режима предусмотрен штраф 40-50 тыс. руб. — для граждан, 60-90 тыс. руб. — для должностных лиц и 600 тыс. - 1 млн руб. — для юрлиц.

Алла Чижова