Челябинский минстрой обнаружил нарушения в проекте застройки берега озера Чебаркуль

Министерство строительства и инфраструктура Челябинской области завершило внеплановую проверку по ситуации с застройкой береге озера Чебаркуль. Выявлены нарушения в части подготовки проекта планировки и межевания территории, сообщает региональное ведомство.

По итогам проверки, проводившейся по поручению губернатора Алексея Текслера после многочисленных жалоб жителей Чебаркуля, оформлен акт и вынесено предписание об устранении нарушений. «В связи с этим в настоящее время отсутствуют основания для реализации застройки территории вблизи озера в границах улиц Больничная – Колхозная в Чебаркуле»,– говорится в сообщении.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в мае жители Чебаркуля записали видеообращение к главе региона, председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и министерству экологии Челябинской области. Горожане заявили, что строительство нового микрорайона из 30 многоэтажных домов может иссушить и уничтожить единственный питьевой источник города — озеро Чебаркуль. Кроме того, дополнительной нагрузки не выдержит изношенные на 95% сети водоканала. Сотрудники Следственного комитета РФ проводят по жалобами чебаркульцев доследственную проверку по признакам халатности (ч.1 ст.293 УК РФ). Доклад по ее результатам будет представлен главе СКР.

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