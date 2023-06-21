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На Кубани уничтожили 15 снарядов времен войны

Сотрудники Росгвардии по Краснодарскому краю уничтожили 15 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба Росгвардии Краснодарского края

Фото: пресс-служба Росгвардии Краснодарского края

Самый крупный снаряд был обнаружен жителем Туапсинского района. Во время отдыха на реке Псекупс мужчина нашел в воде фугасную авиабомбу SC-50 периода войны.

«Кроме того, пять мин, шесть снарядов и три гранаты со следами коррозии бдительные граждане обнаружили при проведении земляных работ в Анапе, Краснодаре, Темрюке, Лабинском и Красноармейском районах, а также в лесных массивах Туапсинского, Абинского и Северского районов»,— говорится в сообщении.

Работы провели в общей сложности в восьми районах Краснодарского края. Жителям рекомендовано незамедлительно сообщать о подозрительных находках в правоохранительные органы и не трогать находки самостоятельно.

Анастасия Донскова

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