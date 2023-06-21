Абоненты «Билайна» сообщили о сбое в работе сервисов

Клиенты оператора связи «Билайн» столкнулись с проблемами в работе мобильного интернета и приложения. Как рассказали три абонента сети «Ведомостям», интернет-страницы оператора не загружаются, невозможно пополнить баланс.

В службе поддержки одному из абонентов пояснили, что «возможна нестабильная работа голосовой связи и мобильного интернета». Представитель оператора подтвердил информацию о проблемах с мобильным интернетом. Оператор планирует восстановить работу сегодня, 21 июня, до 19:00.

«Подтверждаем проблемы с работой мобильного интернета в некоторых регионах РФ. Причины сбоя локализованы. В настоящее время в большинстве регионов доступ восстановлен»,— позднее сообщили «Ъ» в компании.