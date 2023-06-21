Воронежэнерго повышает уровень доступности спортивных объектов и учреждений культурно-досугового типа для жителей региона

Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Воронежэнерго» с начала 2023 года присоединили к сетям электроснабжения более 10 спортивных объектов и учреждений культурно-досугового типа. Среди них – парки, клубы, дома культуры, стадионы и бассейны, расположенные в 8 районах Воронежской области.

Фото: «Россети Центр Воронежэнерго

Общая присоединенная мощность всех присоединенных объектов составила 955 кВт. Так, в Каширском сельском поселении для подключения к электросетям нового стадиона специалисты Воронежэнерго построили участок линии 10 кВ протяжённостью 250 метров, установили 2 анкерных и 4 промежуточных опоры, а также смонтировали новую комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 250 кВа.

В Новоусманском районе энергетики обеспечили надежное энергоснабжение нового бассейна, для чего построили две кабельных линии 10 кВ, общей протяженностью более 800 метров, а также установили новую комплектную трансформаторную подстанцию с думая трансформаторами мощностью 250 кВа каждый.

В селе Старая Криуша Петропавловского района для надежного энергоснабжения Дома культуры специалисты на линии электропередачи 0,4 кВ установили две новых опоры взамен устаревших, а также заменили провода с неизолированного на самонесущий изолированный провод.

«Энергетики ежегодно реализуют проекты по технологическому присоединению к электрическим сетям объектов и учреждений культурно-досугового типа. Повышение уровня доступности объектов для занятия спортом и отдыха для населения Воронежской области – один из немаловажных факторов стабильного развития социальной сферы региона», – подчеркнул