Уполномоченным по правам человека на Кубани вновь стал Сергей Мышак

Депутаты Заксобрания Кубани проголосовали за назначение Сергея Мышака уполномоченным по правам человека в регионе. Его полномочия продлены еще на пять лет.

Кандидатуру господина Мышака предложила фракция «Единая Россия». Его назначение также поддержала уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Депутаты отметили, что за годы работы он многое сделал для повышения эффективности института омбудсмена. По мнению руководителя кубанского парламента Юрия Бурлачко, Сергей Мышак и его команда достойно проявили себя в решении непростых вопросов защиты человека и гражданина, профилактики и предотвращения их нарушений.

«Решая проблемы людей, помогая им в непростых жизненных ситуациях, уполномоченные одновременно выявляют необходимость изменения тех или иных положений федерального и регионального законодательства, доносят их до субъектов законодательной инициативы»,— отметил спикер ЗСК.

Сергей Мышак родился в Донецке в 1963 году. Имеет три высших образования. В 1984–1999 годах служил в Вооруженных силах России, участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. Работал в администрации Кропоткина: занимал должность заместителя и первого заместителя главы города. В 2004–2008 годах был мэром Кропоткина. Затем в течение четырех лет был начальником управления по взаимодействию с общественными объединениями, религиозными организациями и мониторингу миграционных процессов администрации Краснодарского края. Пост уполномоченного по правам человека на Кубани занимает с 2013 года.

Леонид Ломакин

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