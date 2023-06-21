Тольяттиазот оказал поддержку учебному заведению

Тольяттиазот продолжает развивать материально-техническую базу профессиональных учебных заведений, которые готовят отраслевых специалистов. Предприятие передало Тольяттинскому химико-технологическому колледжу (ТХТК) компьютеры и офисное оборудование, сообщает пресс-служба компании.

В рамках благотворительной деятельности предприятие создает условия для реализации программ профессионального образования, а также повышения практической составляющей учебного процесса. Химико-технологическому колледжу была оказана и грантовая поддержка. ТХТК стал одним из победителей конкурса социальных инициатив «Химия добра», проводимого компанией. Проект учебного заведения «Сетевая лаборатория профнавигации» перекликается с профориентационной программой ТОАЗа «Школа-ссуз/вуз-предприятие» и направлен на проведение ряда мероприятий для школьников 7-9 классов.

В рамках реализации проекта для учащихся разработан специальный курс, основу которого составляют материалы о предприятиях химической промышленности: производственных процессах и технологиях, специфике профессии, мерах поддержки молодых специалистов и социальных корпоративных программах.

Публичное акционерное общество «Тольяттиазот» (ПАО «ТОАЗ») является одним из трех предприятий в мире, мощности которого позволяют выпускать более 3 млн т аммиака в год. ТОАЗ также является одним из крупнейших производителей карбамида в стране, выпускает карбамидоформальдегидный концентрат и другие химические продукты.

Евгений Чернов