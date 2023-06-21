Omoda показала дизайн электрокроссовера C5 EV

Бренд Omoda показал дизайн кроссовера C5 EV, который станет первым серийным электромобилем в линейке китайской марки.
Omoda C5 EV
Фото: Omoda
Особенностью модели стал проработанный с точки зрения аэродинамики экстерьер со светодиодной оптикой и хромированными декоративными элементами. Заявлены трехмерные кузовные панели и особый дизайн легкосплавных колес.
Технические характеристики новой модели не названы. Премьера Omoda C5 EV, в ходе которой будет раскрыта информация обо всех характеристиках электромобиля, состоится до конца 2023 года.
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