В Оренбуржье более чем в три раза увеличилось финансирование модернизации объектов ЖКХ

В Оренбургской области увеличено финансирование модернизации объектов ЖКХ с 1,2 млрд руб. в 2022 году до 3,8 млрд руб. в 2023 году. Это произошло в результате принятых прокуратурой региона мер, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Также в Оренбуржье сокращено количество бесхозяйных объектов ЖКХ, на государственный учет за 2022 – 2023 годы поставлено 130 объектов. В 2022 году в регионе отремонтировали более 6 км коммунальных сетей, в этом году после прокурорского вмешательства планируется отремонтировать еще более 19 км сетей.

«По требованию прокуроров ресурсоснабжающими организациями в 2022 – 2023 годах произведен перерасчет необоснованно начисленной местным жителям платы за коммунальные услуги в сторону уменьшения в размере свыше 3 млн руб.»,–добавляют в пресс-службе прокуратуры региона.

Ани Айвазян