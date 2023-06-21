Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Погибшего в спецоперации рядового Александра Булатова похоронили в Воткинске

В Воткинске со всеми военными почестями состоялись похороны рядового Александра Булатова, который погиб при выполнении боевого долга в зоне СВО. Помощь семье погибшего оказывается в полном объеме, сообщил во «ВКонтакте» глава города Алексей Заметаев.

Фото: vk.com, Алексей Заметаев

Фото: vk.com, Алексей Заметаев

«От имени всех горожан приношу искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всем тем, кто знал Александра. Александр Игоревич Булатов навсегда вписал свое имя в историю России и Воткинска. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах»,— выразил соболезнования господин Заметаев.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...