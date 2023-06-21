Погибшего в спецоперации рядового Александра Булатова похоронили в Воткинске

В Воткинске со всеми военными почестями состоялись похороны рядового Александра Булатова, который погиб при выполнении боевого долга в зоне СВО. Помощь семье погибшего оказывается в полном объеме, сообщил во «ВКонтакте» глава города Алексей Заметаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, Алексей Заметаев Фото: vk.com, Алексей Заметаев

«От имени всех горожан приношу искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всем тем, кто знал Александра. Александр Игоревич Булатов навсегда вписал свое имя в историю России и Воткинска. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах»,— выразил соболезнования господин Заметаев.