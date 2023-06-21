Волгоградец убедил знакомого в возможности помочь заключенному за 400 тысяч

Следователи Тракторозаводского района Волгограда закончили расследование дела о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствие выяснило, что к фигуранту обратился бывший коллега с просьбой помочь знакомому получить хорошую характеристику для замены остатка срока заключения в колонии на более мягкое наказание. Тот согласился, заверив в наличии у него связей в исправительном учреждении. Мужчина утверждал, что вопрос урегулируют за 400 тыс. руб.

300 тысяч волгоградец получил сразу, еще 100 ему обещали после выдачи обозначенной характеристики. На самом деле никаких связей у обвиняемого не было, деньги он оставил себе.

Материалы дела для утверждения обвинительного заключения передали в прокуратуру Волгоградской области.

Дарья Васенина