В Саратове «Кумысную поляну» увеличили на 700 га

Вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров подписал постановление о расширении территории лесопарка «Кумысная поляна». По данным документа, к памятнику природы регионального значения присоединен лесной массив площадью 700 га, расположенный между селом Еремеевка Гагаринского района и поселком Рейник.

Целью данного решения является сохранение лесных экосистем и предотвращение незаконной вырубки и застройки на территории лесопарка. Ранее, в 2022 году, администрация области уже увеличивала площадь «Кумысной поляны» на 900 га, включив в нее участок от села Кумысная поляна до села Красный Октябрь, сообщили в пресс-службе губернатора Саратовской области.

Никита Маркелов