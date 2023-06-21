Доходы местных бюджетов в Краснодарском крае выросли на 25%

Общий объем доходов местных бюджетов в Краснодарском крае по итогам 2022 года составил 237,6 млрд руб. Это на 24,8% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

Депутаты обратили внимание, что положительная динамика достигнута как за счет роста финансовой помощи из краевого бюджета, так и за счет увеличения собственных налоговых и неналоговых доходов. При этом рост поступлений обеспечен по всем налоговым источникам, отмечают парламентарии.

Также в ЗСК отметили, что благодаря реализации программ государственной поддержки хозяйствующие субъекты постепенно восстановили деловую активность и адаптировались к новым условиям, что также стало одним из основных факторов роста бюджетных доходов.

Председатель краевого парламента Юрий Бурлачко подчеркнул, что анализ исполнения бюджетов муниципалитетов Кубани за прошлый год — хорошая возможность еще раз дать оценку сделанного и наметить планы на перспективу.

«Сейчас мы видим целый ряд положительных тенденций: рост налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, положительную динамику по всем налоговым источникам. Теперь нам предстоит работать над тем, как закрепить достигнутые успехи и выйти на новые рубежи»,— добавил он.

Леонид Ломакин

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