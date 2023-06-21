Оператора рекламы в петербургском метрополитене купила группа Russ Outdoor

Группа Russ Outdoor приобрела компанию «Метроном», которая является оператором рекламы в петербургском метро. Об этом «Ъ» рассказали представители покупателя. Сумма сделки не раскрывается.

«Метроном» владеет более 2 тыс. рекламных конструкций на станциях и в 1,8 тыс. вагонов, с возможностью разместить более 140 тыс. постеров. Владельцами компании выступают Дмитрий Столов, Игорь Савви и Георгий Иванов, указано в kartoteka.ru. Выручка ООО «Метроном» по итогам 2022 года составила 478 млн руб., чистая прибыль — 23 млн руб.

Директор сервиса бронирования наружной рекламы all-billboards Андрей Байдужий оценивает стоимость «Метронома» в 1,6–2 млрд руб. C 2021 году Russ Outdoor владеет правом размещать рекламу в московском метрополитене. Консолидация транзитной рекламы в Москве и Санкт-Петербурге под управлением одной компании позволит группе существенно увеличить охват аудитории и предложить рекламодателям единый стандарт размещения, говорит коммерческий директор Russ Outdoor Борис Пешняк. Дневной пассажиропоток петербургского и московского метро, по данным компании, превышает 10 млн человек.

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