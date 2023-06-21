В Оренбургской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за заморозков

Ночью и утром в отдельных северных и восточных районах Оренбургской области ожидаются заморозки. Они образуются в воздухе и на поверхности почвы с интенсивностью -0, -2 градуса в период со среды по пятницу. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

В связи с этим в регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Одновременно с этим местами в Оренбургской области до 23 июня включительно сохранится чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс). Из-за этого в регионе также введен оранжевый уровень опасности.

Ранее в соседней с Оренбуржьем Ульяновской области в связи с неблагоприятными погодными условиями в некоторых детских садах было решено вновь начать отопительный сезон. Это было связано с образованием заморозков в воздухе и на поверхности почвы.

Георгий Портнов