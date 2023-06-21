КС признал незаконным уничтожение вещдоков до рассмотрения всех связанных с ними уголовных дел

Конституционный суд России признал незаконным уничтожение вещественных доказательств по нескольким уголовным делам до вступления в силу приговоров по каждому из них, если свойства таких вещдоков позволяют их хранить. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

Поводом для проверки статей 82 и 240 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) России стала жалоба жителя подмосковного города Ступино Вадима Скотникова. Он был осужден за незаконный сбыт психотропного вещества — амфетамина в крупном размере. После вступления в силу приговора для покупателей наркотика вещество было уничтожено. Однако на тот момент дело Вадима Скотникова еще не было рассмотрено. Заявитель счел, что ряд положений УПК нарушили его конституционные права.

Конституционный суд отметил, что участники уголовного судопроизводства должны иметь возможность исследовать доказательства в судебном процессе, иначе они лишались бы права проверить и оценить их достоверность.

Таким образом, суд пришел к выводу, что оспоренные Вадимом Скотниковым статьи противоречат российской Конституции, поскольку разрешают уничтожать предметы, являющиеся вещественными доказательствами по двум или более уголовным делам, после вступления в законную силу приговора по одному из них. Уточняется, что речь идет о предметах, свойства которых позволяют их хранить. Дело Вадима Скотникова, в соответствии с постановлением суда, должно быть пересмотрено.