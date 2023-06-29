ГТК «Русмарин» приняла участие в конференции «ТрансРоссия-2023»

Мероприятие проходило с 17 по 19 апреля в Москве. По данным организаторов, в этом году гостями выставки стали более 27 тыс. человек — почти вдвое больше, чем годом ранее. Среди участников — около 430 компаний из 22 стран: России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Китая, Монголии, Кореи, Индии, Ирана, ОАЭ, Турции и других.

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Фото: Русмарин Глобал ООО «РУСМАРИН ГЛОБАЛ»

Фото: Русмарин Глобал

Гости мероприятия смогли посетить сессии, дискуссии и круглые столы, а ключевым событием деловой программы стал Транспортно-логистический конгресс. С докладами выступили 185 спикеров, после чего участники обсудили перспективы развития транспортно-логистической сферы в России, а также переориентацию рынка в условиях санкций. Общий вывод в рамках конгресса прозвучал однозначно: в прошлом году российский логистический рынок столкнулся с новой реальностью, которая требовала быстрой адаптации к меняющимся условиям и поиска альтернативных решений, и успешно справился с трудностями.

Группа транспортных компаний «Русмарин» традиционно представила на выставке широкий спектр своих услуг. Стенд организации пользовался огромной популярностью как у представителей крупных и малых отечественных компаний, так и у гостей из дружественных стран: Китая, Вьетнама, Турции и других.

«В этом году особенно заметно было присутствие множества компаний из стран Юго-Восточной Азии. Портфель международных контрагентов по итогам выставки также существенно расширился — это даст возможность уже в ближайшее время увеличить объем работы по международному направлению», — подчеркнул руководитель отдела продаж ГТК «Русмарин» Виктор Молотков.

За три дня работы на полях «ТрансРоссии-2023» компания нашла более 10 новых подрядчиков, а также обзавелась 40 новыми клиентами — с некоторыми из них уже заключены договоры.

«Уже ставшее традиционным участие ГТК “Русмарин” в выставке доказывает стабильность компании для клиентов и ежегодно позволяет нарастить клиентскую базу. В этом году после длительной паузы, вызванной пандемией коронавируса и другими причинами, все участники соскучились по таким мероприятиям и вместе побили рекорд посещаемости. Кроме того, учитывая ситуацию в логистической сфере, “ТрансРоссия-2023” стала платформой для поиска новых решений», — рассказал руководитель отдела продаж Антон Субботин. По его словам, в этом году многие клиенты приходили на выставку с болями и проблемами своих компаний, чтобы вместе со специалистами ГТК «Русмарин» разработать наиболее эффективные стратегии по выходу из кризисных ситуаций.

ГТК «Русмарин» работает на рынке транспортно-логистических услуг с 1991 года и входит в число ведущих экспедиторов РФ. За годы своей деятельности компания осуществила тысячи импортных и экспортных перевозок, доставила получателям сотни тысяч тонн внешнеторговых грузов.

ООО «РУСМАРИН ГЛОБАЛ»