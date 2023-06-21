Минстрой РФ разрабатывает программу, по которой людям в возрасте до 35 лет будут компенсировать 50% платы за арендное жилье, пишут «Известия». Обязательным условием получения такой компенсации станет параллельное накопление первоначального взноса для покупки в ипотеку квартиры в новостройке. Эксперт Кубанской палаты недвижимости Ольга Долгополова считает данную программу непродуманной и сложно контролируемой.



Ольга Долгополова

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«В Краснодарском крае есть программы, направленные на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан. И они отлично работают. Например, в 2022 году 366 школьных учителей получили по 1 млн руб. в рамках краевой программы по улучшению жилищных условий педагогических работников. Можно было бы воспользоваться этим опытом: предоставить молодым людям до 35 лет льготный беспроцентный заем. Тогда это реально поможет тем, кто живет на съемной квартире и хочет улучшить жилищные условия.

То, что предлагает Минстрой сегодня,— пока не продумано и сложно контролируемо. Жилая недвижимость не снижается в цене, а, наоборот, растет. И пока люди будут копить на первоначальный взнос, инфляция съест их сбережения. Они просто не будут поспевать за ростом цен на жилье.

Непонятно и то, как квартиросъемщик должен будет доказывать, что он копит деньги именно на первоначальный взнос. Будет открыт специальный счет, куда нужно будет класть определенную сумму? Разработают определенные правила накопления? На эти вопросы пока нет ответов.

При этом молодые люди должны будут заключить официальный договор с арендодателем и указать стоимость ежемесячной аренды жилья. А далеко не все арендодатели готовы пойти на такой шаг, потому что тогда им придется официально отчитываться о своих доходах, платить налоги.

Понятно, что эта программа направлена на дальнейшее стимулирование в России ипотечного рынка. Но пока вряд ли стоит относиться к этой инициативе всерьез. Здесь слишком много различных подводных камней. Возможно, в каких-то регионах эта программа станет действительно актуальной. Но для Краснодарского края, я считаю, однозначно — нет, потому что здесь уже работают другие программы по улучшению жилищных условий, которые доказали свою эффективность».

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