Гавайская рубашка — несомненно летний элемент гардероба. Ее основные составляющие: свободный крой, тонкий дышащий материал и яркий принт. За свою более чем столетнюю историю эта рубашка постоянно переходит из категории китча в тренд, причем делает она это чаще любой другой вещи. В первую очередь она ассоциируется с альтернативным американским стилем. Есть привычные мотивы американы — ковбойская эстетика или в крайнем случае преппи-стиль из университетов Лиги плюща (пускай тут американцы соревнуются с британцами). Гавайская рубашка — летняя версия неформального американского стиля. Рассказываем, как началась история этой рубашки, завоевавшей внимание широкой аудитории в начале XX века.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Голубые Гавайи»

Фото: film.ru Кадр из фильма «Голубые Гавайи»

Фото: film.ru

Единого мнения о том, как появилась гавайская рубашка, не существует. Самая популярная версия гласит, что ее создание — микс западной и восточной культур. Британцы в 1770-х годах, появившись на Гавайях, показали местным жителям, как нужно шить рубашки. Из-за жаркого климата выбор был сделан в пользу моделей с коротким рукавом. На протяжении XIX века Гавайи стали домом для огромного количества эмигрантов из Японии и Китая. Одна из версий, почему гавайская рубашка выглядит именно так, состоит в японском наследии этой вещи. Японские женщины, перебравшись на Гавайи, создавали вещи на основе кимоно, которые будет удобно носить в жару — так появились яркие принты и легкие материалы, которые позволяли коже дышать при носке. На островах этот элемент одежды быстро завоевал популярность, однако все равно оставался гавайской находкой.

Свою популярность в западном мире гавайская рубашка начала приобретать лишь в начале XX века. После великой депрессии США находились в упадке — работы не было, мужчины искали себе занятия, а социальное расслоение между богатыми и бедными стало хуже, чем когда-либо до этого. Зажиточные американцы полюбили гавайское направление для отпусков — острова находились относительно недалеко и представляли собой райский уголок со своей особенной, невиданной доселе культурой. Соответственно, мужчины, отдыхавшие там, брали с собой что-то на память — и как правило это была гавайская рубашка. Тогда и остальные американцы обратили внимание на эту вещь. В Америке начала XX века, когда маскулинность была суровой и жесткой, увидеть мужчину в легкой рубашке с ярким принтом было странно. Однако эта вещь ассоциировалась в головах граждан с хорошим образом жизни, достатком и беззаботностью. Недавно потерявшие работу и любимое дело мужчины хотели, чтобы их ассоциировали с классом повыше — поэтому стали покупать и носить такие рубашки.

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Сам термин «гавайская рубашка» появился в 1927 году, его зарегистрировал предприниматель и портной Эллори Чан — так было проще продавать эти рубашки. Спустя 9 лет у нее появилось альтернативное имя, ‘aloha shirt’ (то есть «рубашка алоха») — еще одна прочная ассоциация с Гавайскими островами. Она завоевала популярность в США в 1930-х годах. В 1940-х годах праздничный стиль отошел на второй план — произошло нападение на Перл Харбор, а расслабленный стиль уступил военному наследию. Все изменилось в 1960-е, когда отгремела война и ее последствия и люди снова обратились к расслабленному, более яркому стилю. Мужчины не стеснялись пробовать новое и немного феминная гавайская рубашка вернула себе былую популярность — во многом потому что ее носили иконы того времени. Одним из главных поплуризаторов такой рубашки стал Элвис Пресли в фильме «Голубые Гавайи». После этого рубашка стала плотно ассоциироваться с хорошим мужсикм стилем. Персонажи в aloha shirt появлялись в таких лентах как «Лицо со шрамом», «Детектив Магнум», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» и даже комедиях — например «Эйс вентура».

Носить гавайскую рубашку можно практически с чем угодно — шорты, льняные брюки, джинсы. Она вряд ли подойдет к зауженным брюкам от костюма, но на то она и гавайская рубашка — чтобы экспериментировать. Летом ее можно носить нараспашку, но для этого придется надеть белую майку или футболку вниз. Либо на голое тело — оставив несколько верхних пуговиц расстегнутыми. В дополнение к рубашки отлично подойдут классические очки из середины XX века — например, авиаторы или модель Wayfarer.

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Илья Петрук