Больше 67 млн рублей направили в Удмуртии на социальные выплаты медработникам

В Удмуртии почти 9 тыс. медицинских работников получают специальные социальные выплаты. В мае для их начислений направили больше 67,25 млн руб., а сначала года — свыше 330 млн руб., сообщает пресс-служба минздрава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как отметил заместитель управляющего отделением Социального фонда России по региону Ильдар Гадршин, выплата начисляется по мере поступления реестра работников из медицинских организаций. По итогам мая информацию направили 58 организаций республики.

Напомним, выплата с 2023 года положена медицинским работникам первичного звена здравоохранения, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи. Ее размер составляет от 4,5 до 18,5 тыс. руб. и зависит от категории и вида медицинской организации.