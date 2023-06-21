В Екатеринбурге стоимость аренды «однушек» за год выросла на 16%

В июне средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге составила 22,1 тыс. руб., что на 16% больше, чем год назад. По данным исследования «Циан», за месяц средняя арендная ставка выросла на 2%. При этом спрос на «однушки» в уральской столице находится на уровне 0.7-0.8 от показателей 2021 года.

В целом по России аренда однокомнатных квартир стала дороже на 4%, а двухкомнатных — на 3%. Средняя ставка «однушек» все равно находится на исторических максимумах — 19,9 тыс. руб. У «двушек» показатель 28,5 тыс. руб., что на 4% ниже рекордных показателей осени 2022 года.

За год арендные ставки выросли во всех крупных городах с населением более 500 тыс. человек. Сильнее всего аренда подорожала в Кирове, Владивостоке, Челябинске, Кемерово и Перми. В Московском регионе, Санкт-Петербурге, Севастополе, Пензе и Воронеже цены либо ниже, либо почти не отличаются от прошлогодних.

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