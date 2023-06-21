Импорт российского СПГ в Грузию с января увеличился на 29,5%

Объем поставляемого из России в Грузию сжиженного природного газа (СПГ) за январь-май 2023 года увеличился на 29,5% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Это следует из данных Союза импортеров нефтепродуктов Грузии.

Согласно данным, за первые пять месяцев текущего года 99,7% (18,4 тыс. т) от общего объема импорта СПГ в Грузию поставлялось из России.

Кроме того, с января по май импорт нефтяного битума увеличился на 74% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Из России было доставлено 50,9% битума. Также поставки осуществляли из Ирака (25,4%), Турции (20,8%), Азербайджана (2,9%).

В первом квартале 2023 года Грузия импортировала нефтепродукты на $251,2 млн, $168,8 из которых приходятся на Россию. Это на 275% выше показателей первого квартала 2022 года.