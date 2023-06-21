Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Импорт российского СПГ в Грузию с января увеличился на 29,5%

Объем поставляемого из России в Грузию сжиженного природного газа (СПГ) за январь-май 2023 года увеличился на 29,5% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Это следует из данных Союза импортеров нефтепродуктов Грузии.

Согласно данным, за первые пять месяцев текущего года 99,7% (18,4 тыс. т) от общего объема импорта СПГ в Грузию поставлялось из России.

Кроме того, с января по май импорт нефтяного битума увеличился на 74% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Из России было доставлено 50,9% битума. Также поставки осуществляли из Ирака (25,4%), Турции (20,8%), Азербайджана (2,9%).

В первом квартале 2023 года Грузия импортировала нефтепродукты на $251,2 млн, $168,8 из которых приходятся на Россию. Это на 275% выше показателей первого квартала 2022 года.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...