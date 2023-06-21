На Кубани студенты, потерявшие родителей во время обучения, смогут закончить образование бесплатно

В Краснодарском крае студенты, которые во время платного обучения потеряли обоих родителей или единственного родителя, получат возможность бесплатно завершить свое образование. Соответствующие изменения приняли депутаты Заксобрания Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Поправки внесены в краевой закон «Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В ЗСК пояснили, что право перехода на бесплатное обучение предоставляется в случаях и порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Кроме того, законодатели предоставили возможность полного государственного обеспечения учащимся средних образовательных учреждений, также оставшимся без родителей в процессе обучения.

«Общество и государство обязаны делать все возможное для того, чтобы дети, оставшиеся по каким бы то ни было причинам без родительской поддержки, имели равные стартовые возможности со своими сверстниками. Особые жизненные обстоятельства не должны препятствовать их праву на получение нормального образования, получения специальности и дальнейшей самореализации в ней»,— прокомментировал принятые изменения спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин

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