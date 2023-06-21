Юго-Западный Сбербанк направил на развитие садов в СКФО и ЮФО 4,5 млрд рублей

Проекты по развитию садоводства на территории Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Краснодарского края, Ставрополья и Дагестана профинансировал Юго-Западный Сбербанк России на общую сумму 4,5 млрд руб. Об этом в ходе международный выставки «PRO Яблоко 2023» в Минеральных Водах сообщил председатель банка Анатолий Песенников. Его слова цитирует «Интерфакс-Юг».

По информации господина Песенникова, средства были направлены на создание фруктохранилищ и развитие садов. В инвестпортфеле Юго-Западного Сбербанка, который превышает 1 трлн руб., на АПК приходится 30%.

«Это чуть больше 300 млрд рублей. Ну а садоводство — уже больше 18 млрд рублей», — цитирует информагентство слова Анатолия Песенникова.

Юго-Западный Сбербанк присутствует в 11 регионах Юга России: в Ростовской области, в Краснодарском и Ставропольском краях, Адыгеи, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне и Дагестане.

Анастасия Назарова