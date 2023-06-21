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В Ярославской области собрались региональные бизнес-омбудсмены

В Ярославской области открылось XI межрегиональное совещание уполномоченных по защите прав бизнеса. Об этом рассказали в аппарате ярославского бизнес-омбудсмена.

Участники совещания

Участники совещания

Фото: Аппарат уполномоченного по правам предпринимателей Ярославской области

Участники совещания

Фото: Аппарат уполномоченного по правам предпринимателей Ярославской области

Встреча уполномоченных из 45 регионов РФ проходит в Рыбинском районе, в ходе пленарного заседания форума омбудсмены обсудили последние 10 лет работы института уполномоченных, остановились на проблемах отношений бизнеса и маркетплейсов, взаимодействия с самозанятыми.

«Мы прошли 10 лет пути. Нам нужно оценить, что у нас сделано, на каком этапе мы находимся и к чему в ближайшие пять лет будем идти. Я очень надеюсь, что решения этой секции не просто повлияют на позиции и влияние уполномоченных в регионах, но, самое главное, мы сможем принять законодательство РФ в интересах защиты бизнеса»,— отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

Отдельно провели круглый стол по проблеме уголовного преследования бизнеса. Модераторами встречи стали ректор ЯрГУ имени Демидова Артем Иванчин и руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева. Обсудили правоприменение статьи «Уголовного кодекса» о мошенничестве, когда дела возбуждались в отношении предпринимателей.

«Здесь нет речи об индульгенции. Здесь речь исключительно о том, чтобы пока лицо не признано виновным, оно могло вести бизнес. Потому что прекращение бизнеса в таких ситуациях приводит к тому, что в бюджет не поступают денежные средства, сотрудники теряют свои места работы. И это очень значимые последствия для экономики»,— пояснила Екатерина Авдеева.

На второй день межрегионального совещания его участники оценят инвестиционный и туристический потенциал Рыбинска и Рыбинского района, побывав на одном из градообразующих предприятий.

Андрей Иванов

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