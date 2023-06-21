В Татарстане будут выделять гранты на проекты по поддержке спецоперации

В Татарстане будут выделят гранты на соцпроекты по поддержке семей участников спецоперации. Об этом на пресс-конференции сказал замглавы Общественной палаты региона Тимур Кадыров.

По его словам, новая номинация появилась в конкурсе грантов Татарстана на развитие гражданского общества. «Заявки по этому направлению уже поступают. Некоммерческий сектор и гражданское общество трепетно относятся к вопросу поддержки семей участников специальной военной операции, хотят им помогать, поэтому конкурсная комиссия пошла навстречу», — отметил господин Кадыров.

Всего фонд выделит на гранты в этом году свыше 106 млн руб.

"Ъ-Казань"