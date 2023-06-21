В Уфе вынесли приговор за попытку сбыть наркотики и дать взятку полицейскому

Калининский районный суд Уфы вынес приговор 40-летнему Владимиру Никонову и 39-летней Ольге Гарифуллиной. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и покушении на дачу взятки за совершение заведомо незаконных действий (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Суд назначил Владимиру Никонову 13 лет, Ольге Гарифуллиной — десять лет и десять месяцев в исправительных колониях строгого и общего режимов.

Ка было установлен в суде, в январе 2021 года сотрудники полиции при осмотре автомобиля осужденных изъяли около 100 г наркотиков, предназначенных для продажи.

В отделе полиции Владимир Никонов, чтобы помочь сообщнице избежать наказания, положил в папку для бумаг 150 тыс. руб. и обещал полицейскому позднее отдать столько же. Сотрудник МВД сообщил об этом своему руководству.

Подсудимые частично признали вину.

Майя Иванова

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