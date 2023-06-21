Воронежский госуниверситет открыл центр проектирования радиоэлектроники

В главном корпусе Воронежского государственного университета (ВГУ) открыли учебно-научный центр, который будет заниматься проектированием радиоэлектронных систем сверхвысоких частот (СВЧ), терагерцового и оптического диапазонов на «отечественной компонентной базе». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Там ответили, что в научном центре установлена «единственная в России» по своим характеристикам система для измерения характеристик полупроводниковой элементной базы в СВЧ-диапазоне, произведенная в Канаде. Также в состав оборудования центра входят четыре автоматических импедансных тюнера различной частоты, импульсные системы питания, механические калибровочные комплекты и другие приборы.

В вузе пояснили, что научный центр был профинансирован за счет федерального проекта «Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности» и в рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ».

Сергей Калашников

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