На территории частной фермы в Отрадненском районе отменили карантин по лейкозу скота

В Отрадненском районе на территории частного фермерского хозяйства в селе Гусаровское отменили карантин по лейкозу крупного рогатого скота. Приказ департамента ветеринарии Кубани опубликован на портале администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов Фото: Андрей Архипов

Территорию резервации признали оздоровленной. Отменены ранее введенные ограничения на выпас скота, совместные удои и вывоз животных с территории хозяйства.

Карантин в селе Гусаровское действовал по решению ветеринарии края с 5 апреля 2022 года.

Анастасия Донскова

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