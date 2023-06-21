Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На территории частной фермы в Отрадненском районе отменили карантин по лейкозу скота

В Отрадненском районе на территории частного фермерского хозяйства в селе Гусаровское отменили карантин по лейкозу крупного рогатого скота. Приказ департамента ветеринарии Кубани опубликован на портале администрации Краснодарского края.

Фото: Андрей Архипов

Фото: Андрей Архипов

Территорию резервации признали оздоровленной. Отменены ранее введенные ограничения на выпас скота, совместные удои и вывоз животных с территории хозяйства.

Карантин в селе Гусаровское действовал по решению ветеринарии края с 5 апреля 2022 года.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...