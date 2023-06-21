На Кубани участникам СВО из числа детей-сирот дали приоритетное право на получение жилья

Депутаты ЗСК приняли закон о предоставлении преимущественного права на получение жилья для участников СВО из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщила пресс-служба краевого парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Заксобрании пояснили, что таким образом привели краевое законодательство в соответствие с федеральным. Преимущественное право будет предоставляться на получение жилья по сравнению с другими лицами из числа детей-сирот, добавили в ЗСК.

Председатель парламента Кубани Юрий Бурлачко отметил, что обеспечение жильем детей-сирот — один из приоритетов для органов власти региона. По его словам, этот вопрос находится на постоянном контроле, а каждый имеющий право на получение недвижимости получает ключи от благоустроенной квартиры.

«Но будет справедливо, если участники СВО из этой категории получат право на более оперативное получение жилья. Они заслужили это. Там, откуда они вернулись, им приходилось рисковать жизнью, защищая нашу страну»,— прокомментировал господин Бурлачко.

Леонид Ломакин

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