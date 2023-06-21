Сотрудники Пермской дирекции дорожного движения могут перейти на работу в краевое учреждение

Как сообщил на заседании комитета министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков, предлагается перераспределить три группы полномочий: по содержанию и установке дорожных знаков, средств видеофиксации и учета транспортных потоков, а также полномочия по организации и безопасности дорожного движения, содержанию и развитию средств управления дорожным движением и видеосистем на дорогах Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Господин Вешняков пояснил, что в настоящее время полномочия по организации и безопасности дорожного движения города Перми реализуются Пермской дирекцией дорожного движения, при этом в выполнении ряда функций участвует краевое учреждение «Центр безопасности дорожного движения Пермского края».

Часть функций между этими учреждениями пересекается, в результате теряется оперативность работы. Это, в свою очередь, способствует образованию затруднений при движении транспорта на дорогах города. При перераспределении полномочий краевое учреждение будет осуществлять полный цикл действий по организации безопасности дорожного движения в Пермской городской агломерации. Сергей Вешняков уточнил, что идут переговоры о том, чтобы сотрудники дирекции дорожного движения перешли на работу в краевое учреждение.

«Если мы сконцентрируем все в руках края, у нас пробок в Перми не будет?» — поинтересовался председатель комитета Алексей Мельников. «Да, будем к этому стремиться. Именно такая задача стоит»,— пообещал министр. Комитет рекомендовал рассмотреть законопроект в двух чтениях на следующем заседании заксобрания.