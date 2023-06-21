В мэрии ожидают, что в 2024 году в Перми вырастет качество содержания дорог

Администрация Перми готовится внести в городские Правила благоустройства изменения в части содержания дорог и пешеходных зон. Как сообщил начальник департамента дорог и благоустройства Дмитрий Мясоедов на думском комитете по пространственному развитию и благоустройству, в Правилах уточняются разделы, касающиеся содержания автодорог общего пользования местного значения, искусственных дорожных сооружений и обособленных пешеходных зон. Помимо всего прочего, в документе устанавливаются требования содержания дорог в летний и зимний период, уточняется перечень элементов благоустройства и процедуры, связанные с аварийными работами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Депутат Марк Коробов обратил внимание на размытость формулировок о временном складировании снега на улицах и его своевременной уборке. Дмитрий Мясников отвечал, что сроки временного складирования снега предусмотрены специальными ГОСТами в этой сфере. В Правилах благоустройства вводятся эксплуатационные категории дорог, однако эти уточнения пока не будут действовать из-за переходного периода до 1 июля 2024 года. «Но в контрактах (на содержание дорог – редакция «Ъ-Прикамье») эти требования уже будут введены. Будет прописано, где можно складировать снег, в течение какого периода времени. Сроки будут достаточно жесткие, это ГОСТы 2021 года. Качество содержания дорог у нас должно подняться с учетом этих требований», - заметил начальник департамента дорог и благоустройства.

Напомним, что нынешние контракты на содержание дорог в районах Перми были разыграны в 2019 году и действуют до 2024 года. С начала этого года полномочия по содержанию дорог в центре города перешли на краевой уровень. Для этого создано отдельное структурное подразделение КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта».

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