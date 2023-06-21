«Неометрия» ввела в эксплуатацию второй литер ЖК «Отражение» в Краснодаре

Федеральный девелопер «Неометрия» ввел в эксплуатацию второй литер ЖК «Отражение» в Краснодаре. Сданный корпус включает 362 квартиры общей площадью более 16 тыс. кв. м. В настоящий момент идет подготовка объектов недвижимости к передаче будущим владельцам. Таким образом, застройщик завершил строительство первой очереди жилого комплекса.



ЖК «Отражение» — это четыре корпуса переменной высотности (22–23 этажа) класса комфорт-плюс. Проект каждого здания выполнен согласно общей концепции жилого комплекса, где архитектурный облик домов, современные технологии строительства, эргономичные планировки квартир, благоустроенная территория с концептуальным двором и высокий уровень безопасности дополняет развитая инфраструктура для максимального комфорта всей семьи.

Жилой комплекс расположен на улице Конгрессная в районе Западного обхода. Это одна из самых экологически чистых и развитых локаций Краснодара. Рядом находятся детские сады и школы, поликлиники и гипермаркеты, рестораны и кафе, фитнес-клубы и салоны красоты. Благодаря этому владельцы квартир могут экономить время и больше внимания уделять близким людям, важным делам или отдыху. Также выгодная локация позволяет быстро добраться до центра города и основных транспортных развязок.

Закрытая придомовая территория с концепцией озеленения и функционального благоустройства обеспечивает комфорт и безопасность резидентов. Внутренние дворы продуманы до мелочей, при их создании использовались мотивы сказки «Алиса в Стране чудес». Территория разделена на три пространства: «Театр теней», «Зазеркалье» и «Площадь звуков». Во дворе — искусственные холмы с тоннелями внутри, уличные солнечные часы, арт-объекты оптических иллюзий и амфитеатр для развлекательных программ.

Для поддержания физической формы и здоровья во дворе ЖК «Отражение» есть полноценная территория спорта: комплекс с тренажерами, универсальная спортивная площадка для игр в мини-футбол или стритбол, стол для пинг-понга, зона для аэробных занятий.

Отдохнуть после тренировок или насыщенного рабочего дня можно также в уютных беседках, которые находятся на внутренней территории. Все элементы пространства комплекса – ландшафтный дизайн, мощение, малые архитектурные формы – выдержаны в едином стиле с использованием природных материалов – дерева, керамогранита и других.

Территория жилого комплекса спроектирована без сквозных проездов – двор закрыт от посторонних машин. Гулять по внутренней территории комфортно и безопасно. При этом на большой парковке по периметру ЖК и в паркинге всегда найдется место для автомобиля.

Для комфорта жителей в каждом подъезде есть помещения для хранения вещей. Вернувшись с прогулки, детские коляски или велосипеды можно разместить в специальной зоне на первом этаже. Еще одна особенность жилого комплекса – лапомоечная для домашних животных, благодаря которой в чистоте сохранится не только холл и подъезд, но и сама квартира.

Дома ЖК «Отражение» возводятся по кирпично-монолитной технологии. Реализация осуществляется по проектному финансированию в соответствии с 214-ФЗ. Общая площадь всех объектов жилого комплекса превышает 120 тыс. кв. м, земельного участка – 4,87 га.

«В ЖК «Отражение» федеральный девелопер «Неометрия» воплотил самые смелые идеи о доме мечты. Благоустройство жилого комплекса значительно отличается от стандартных дворов, к которым привыкли жители Краснодара. Реализуя проект, мы стремились создать высокий уровень комфорта с учетом принципов здорового образа жизни всей семьей. Сейчас удачное время для покупателей, есть возможность выбрать квартиру с удобной планировкой как в базовой отделке, так и с ремонтом и мебелью в уже сданных домах и новых строящихся корпусах. Наш проект – отличный выбор для тех людей, которые идут в ногу со временем и ценят комфорт в каждой детали», – отметила генеральный директор федерального девелопера «Неометрия» Марина Черненко.

Федеральный девелопер «Неометрия» подготовил для будущих жителей комплекса торжественную церемонию передачи ключей. Собственников ждут подарки, фуршет и красочная фотозона, чтобы праздничный день был наполнен только приятными воспоминаниями.

Справка о компании: Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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