В Краснодаре от сорняков очистили 3 тысячи гектаров

В Краснодаре от сорной растительности очистили более 3 тыс. га. Всего до конца второго квартала планируют уничтожить почти 3,9 тыс. га сорняков. В первую очередь ее покос выполняют в скверах, парках и рядом с соцобъектами, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«Главная проблема на сегодняшний день — это частные территории, которые заросли сорняками. Собственникам таких земельных участков мы выдали уже более 600 уведомлений и 10 протоколов о необходимости покоса сорной растительности»,— отметил замглавы Краснодара Максим Онищенко.

Он напомнил, что владельцы частных домов и коммерческих объектов должны самостоятельно избавляться от сорняков. При обнаружении нарушений собственникам выдаются уведомления о необходимости покоса амброзии. Во внутригородских округах мобильные группы регулярно мониторят ситуацию и выявляют очаги ее произрастания. Ее покосом каждый год занимаются предприятия города.

Татьяна Ручкина

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